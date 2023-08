Karvane kontvõõras astus pulmapeol otse lauale: ta sõi need kõik ära

Pruut postitas oma sotsiaalmeedia lehele fotoseeria, mis on nähtav siin oleval videol. Ühel fotol on näha, kuidas must karu naudib maiustusi täpselt keset lauda seistes. «Kõigepealt said otsa sidrunibatoonid, mida tahtsime eriti proovida. Kahjuks ei saanud me midagi,» naeris Martinez ajakirjanikele.