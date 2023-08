PARIM UUDIS ⟩ Koer Vunts sõitis loomakliinikust oma päriskoju

Vaid mõned päevad peale raskeid operatsioone tegi tubli võitleja Vunts oma esimesed sammud. «Vunts on kogenud meeletut rahva poolehoidu ja tema rahapuudusel hädavajaliku ravi katkemist kartma ei pea,» sõnas Valner toona. Kuigi koer paraneb jõudsalt, on teekond tervenemisele väga pikk.

Valner ei jõudnud ära tänada koera päästnud politseinike loomasõbralikku käitumist, loomaarstide professionaalsust ning seda muret ja heatahtlikkust, mis kõiki loomasõpru ühendas. «See kõik on vägev! Lihtsalt väga vägev! Peamine on aga see, et ka Vunts ise tahab väga elada ja teeb esimesi arglikke samme pärast taassündi.»