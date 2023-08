ÜLLATAV ⟩ Koeraekspert paljastab, mis tõugu koeri ta enda perre ei võtaka

End koerte spetsialistiks nimetanud groomer, kes kannab TikTokis nime thecanooder paljastab koeratõud, mis tema isiklikku eelistusse ei kuulu. Neid on mitu ja nii mõnedki sealt on üsna üllatavad. Samas toob ta välja ka oma lemmiktõu, King Cavalier spanjeli. «Ma jumaldan neid, neis ei ole mitte midagi negatiivset ega halba, täiuslikud loomad.»

Yorkshire'i terjerite puhul selgitas ta, et nad võivad olla veidi ettearvamatud. Eriti kui läheduses on lapsi või teisi loomi.

Taksile heidab ta ette muuhulgas kanget iseloomu ja jäärapäisust, kuid möönab, et nad on väga armsad.

Saksa lambakoerte puhul tõi ta välja põhjuse, et kuna see tõug on üks enimlevinud, siis segatakse seda ka palju teiste tõugudega ja nii satuvad «rikutud» kutsikad varjupaikadesse.

Tšau-tšaud on tema sõnul täpselt nagu päriskarud ja puudlite kohta väidab ta, et need koerad on hirmsad klammerdujad.