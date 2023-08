ARMAS ⟩ Miks koerad tahavad, et inimesed nende käppa hoiavad?

Koerad üritavad inimesele käppa pakkudes anda palju erinevaid signaale, sest nii nagu inimesed kasutavad rääkimisel käsi, kasutavad ka koerad suhtlemiseks käppasid. Enamasti annab koer oma käpa inimesele näitamaks, et ta armastab teda, kuid mõnikord võib põhjus olla selles, et koer tunneb ärevust ja ta vajab tuge.

Loomaekspert Sarah Wooten on jaganud veelgi põhjuseid, miks koer niimoodi käituda võib. Ta väitis, et kõige levinum olukord, kui koerad inimeste peale oma käpa asetavad, on siis, kui omanik looma paitab.

Ta selgitas, et kui koerale füüsiliselt tähelepanu pöörata ja teda hellitada, siis on üsna tavaline, et koer paneb oma käpa inimese peale, justkui öeldes, et ta ei tohiks kindlasti lõpetada. Samuti on tavaline, et niipea, kui inimene koera paitamise lõpetab, kipub koer käpaga inimesele peale koputama, sest koer soovib veelgi rohkem tähelepanu.

Naine jagas ka seda, et kui koer oma käpa inimese peale asetab, on see suur märk sellest, et koer armastab ja usaldab seda inimest. Ta sõnas, et see on koera viis inimest tagasi paitada, vahedab Mirror.

Loomaekspert lisas, et olgu see hea või halb, aga koerad tunnevad inimeste energiat ja hoolivad sellest, kuidas me end tunneme. Kui tunneme end kurvalt või halvasti, saavad meie koerad sellest kergesti aru ja ka siis võib koer käpaga inimese poole sirutada.