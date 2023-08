TÄIELIK TÕBRAS ⟩ Naine paljastas kadunud koera otsides oma mehe alatu käitumise

Kõik oli kena kuni reisi viimase päevani. Siis sai naine puterdavalt mehelt telefonikõne teatega, et Ellie jooksis ära ja teda pole veel leitud. «Meie koer on üsna väike, minipuudli segu ja peaaegu 13-aastane. Mees ütles, et ta oli hommikusel jalutuskäigul põõsastesse nuuskima jooksnud ja pärast seda ta enam koera ei näinud.»

«Mõni päev hiljem helistas meile naaberosariigi loomade varjupaik, et Ellie on leitud.» Koer oli varustatud kiibiga ja seetõttu said leidjad ka omaniku andmed. Kui naine oma abikaasale rõõmsat uudist teatas, ütles mees küll, et on õnnelik, aga tundus kuidagi tuim ja ebasiiras. Arutades kuidas koer nii kaugele sai jõuda, pakkus mees, et ju keegi varastas looma ja hülgas seejärel. Miski selles jutuajamises jättis naisele ebameeldiva emotsiooni ja ei andnud rahu.