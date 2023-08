AITAME LEIDA! ⟩ Märjamaal varastati koplist hobune

Täna öösel varastati Märjamaa külje alt Sipa külas asuvast Kaasiku talust koplist. Hobune on musta-valge lapiline ja umbes 150cm turjakõrgusega mära. Pererahva sõnul ei ole võimalik looma ilma uinutamata treilerisse panna, seega on tõenäoliselt viidud loom koplist ära käekõrval.

Hobuse nimi on Umene, ta on kiibistatud. Hobune on krooniline hingamisteede haigus emfüseemia ja hakkab vähimagi erutuse korral kähisevalt hingama.