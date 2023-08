ARMAS FOTO ⟩ Ilmavalgust nägi üliharuldane ühevärviline kaelkirjak

Juulikuu viimasel päeval sündinud kaelkirjakutüdruk on erinevalt liigikaaslastest ühtlaselt pruuni värvi ning tal puudub laiguline muster, mille järgi kaelkirjakuid lisaks nende pikale kaelale tuntakse. Brightsi loomaaias elutsev asukas on juba enam kui 180 sentimeetrit pikk ning on oma ema ja loomaaia töötajate hoole all.

Kaelkirjakuid katavad laigud, sest pruuni- ja beežikirju muster on abiks savannides hädaohu eest varjumisel. Laikude all asetseb ka veresoonte süsteem, mis aitab kaelkirjakul kehatemperatuuri reguleerida. Muu hulgas arvatakse, et iga kaelkirjaku muster on ainulaadne ja see päritakse emalt.

Foto: Kuvatõmmis Youtube'i videost / TODAY