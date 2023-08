ÜLLATAV ⟩ Majaomanik leidis viltuse pildiraami tagant midagi šokeerivat

Kui segaduses elanik kahtlase maali taha piilus, leidis ta sealt ennast raami taha kerinud hiiglasliku mao. Madu oli lausa nii suur, et kui hirmunud inimene roomaja avastas, pidi ta selle äraviimiseks kutsuma kohale professionaali, kirjutab Daily Star .

Sotsiaalmeedias on ka jagatud päästeoperatsioonist videot, milles näidati, kuidas 1,5-meetrist vaippüütoni nimelist roomajat turvaliselt maali tagant eemaldati.

Päikesepaistelisel Austraalia rannikul elav majaomanik rääkis, et märkas ühel päeval oma kodu seinal midagi kummalist ning kui suur madu enda pea maali tagant välja pistis, sai elanik suure ehmatuse osaliseks. Ärevil omanik oli ka kohe üsna kindel, et peab kutsuma abi, selle asemel, et ise metsiku roomajaga tegeleda.