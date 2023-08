Naine paigaldas koera jälgimiseks koju kaamera ja avastas videolt midagi üllatavat

Intervjuus ajalehele Daily Star selgitas omanik, et koer Joule ärritub sageli just siis, kui ta on jäetud üksi ning kaamera sai koju paigaldatud, sest ta tahtis teada, kui kaua koeral rahunemiseks aega läheb.

Kelvini ja Joule'i omanik sõnas, et algselt olid tal kõik kaamerad asetatud kõrgele, nii et tal oleks ülevaade tervest toast, kuid ühel hetkel ta märkas, et loomad veedavad kõige rohkem aega just diivanil. Kui ta kaamerad diivani juurde pööras, nägi ta, kuidas suured sõbrad diivanil kaisutasid. Väidetavalt on Kelvin koertega alati hästi läbi saanud ning uskumatul kombel tundub, et ta oskab koera ärevust leevendada.