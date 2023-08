Kaelkirjak tegi tüli norinud jaanalinnule tuule alla

Texases kohtunikuametit pidav Devika Seth külastas perega Missouris asuvat loomaaeda. Seal ringi vaadates tundus talle, et kaelkirjak ja jaanalind ühes aedikus ei ole kuigi tavapärane vaatepilt ning otsustas neid kaht veidi filmida.

Videole jäädvustus jaanalinnu visa püüdlus kaelkirjakule tuupi teha, aga pikakoivaline sõraline tõrjus kõik rünnakud oivalise järjekindlusega. Ta on tüli noriva sulelise vastu piisavalt hell, et mitte teda jalahoobiga rängalt vigastada, kuid siiski konkreetne ja üheselt mõistetav.

Kaadritel on mitu korda näha, et jaanalind läheneb sõjakalt tiibu sopsutades kaelkirjaku juurde ja annab talle vopsu, saades selle peale vastutasuks tõrjuva jalahoobi. Mõne aja pärast otsustab jaanalind uuesti rünnata, uskumata, et ta kahevõitluses lüüa sai. Kui aga kaelkirjak hakkab konkreetse ja ärritunud sammuga linnu poole astuma, satub jaanalind paanikasse ja jookseb minema, põrgates vastu kiviseina.