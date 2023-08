Karvane sissetungija peatas terveks päevaks kiriku töö

USA-s Wisconsinis avastas pastor Ingrid Duerr avastas 17. augusti hommikul tööle minneks, et keegi on kirikusse tunginud. Lõhutud oli aken ja mõned laeplaadid olid purunenud. Ta sisenes ettevaatlikult hoonesse ja kuna õnneks ohtu ei märganud, hakkas ta möödunud ööpäeva turvakaamera salvestusi üle vaatama, et teada saada, kes kirikus vandaalitsemas on käinud. Sel hetkel hüppas lauale ja kohe sealt maha üks karvane loom. «Ma nägin teda põgenemas, nägin pikka saba ja mõistsin siis kohe, et tegemist on pesukaruga,» meenutas pastor.