FOTO ⟩ Loomakliiniku töötaja tegi Vuntsi elu päästnud politseinikele armsa üllatuse

Valner tegi ka ülevaate Vuntsi praegusest tervislikust olukorrast: «Nahka küll venib ja seda peab pingutama, aga mitte lõpmatuseni. Operatsioone saab teha külghaaval, sest muidu venitad ju keha teiselt poolt taas haavad lahti. Paar «auku» on aga nii suured, et ilmselt tuleb võtta mujalt nahka ja see siirdada. Siin taas omad hädad – nahaalused veresooned võivad vigastuda ja lõpuks uuel kohal see ellu ei ärkagi. Räme jama ja vaev, aga see kõik tasub ristil rippumist,» kirjutas Valner Loomaveebis.