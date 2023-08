GALERII ⟩ Vabariigi kuulsaim koer! Vunts külvatakse nii kliinikus kui tänaval armastusega üle

Vuntsi ravitakse praegu loomade kiirabi kliinikus ning Heiki Valneri sõnul on ta seal arstide poolt palavalt armastatud patsient. «Vanemassistent Karin Krutob keeras öövahetuse ajal üleüldse Vuntsi kaissu magama ja kliiniku adminn Kristina Siiman küpsetas kodus talle kotlette. Vähe sellest – talle õmmeldi ka täitsa oma kaltsuloomast mänguasi,» kirjutas Valner Loomaveebis.

Viimastel päevadel on Vuntsile tehtud nahaplastikat ja vereülekanne. Vunts näeb praegu Valneri sõnul välja nagu ristpistes näputöö läbi teinud kulunud püksipaar – armid ja õmblused igal pool, aga arstid annavad parima, et koer end võimalikult hästi tunneks. «On ikka raske töö see naha paikamine ja kõik käib täpselt samamoodi nagu inimestegi puhul. See on lausa nii vastutusrikas, et peaarst Anu Poopuu peab vajalikuks isiklikult kõrval olla, et vägesid nagu kord ja kohus juhtida ning veenduda, et miskit nihu ei läheks.»

Vaata galeriist, kuidas Vuntsi eest kliinikus hoolitsetakse:

Võib öelda, et paljude lugejate südamed võitnud Vunts on hetkel üks vabariigi kuulsamaid koeri. Kliiniku administraator Kristiina saatis teisipäeva õhtupoolikul toreda kirjakese: «Täna õhtul jalutas kiirabi ees ja inimesed tulid küsima, et kas see on Vunts? Üks neiu palus meil tema eest hästi hoolitseda ja üks mees musitas teda hirmsasti. Vabariigi kuulsaim koer. Kotlette sai täna uuesti. Mul mees küpsetas ja tõi ise kliinikusse. Tegime veits valesti, andsin kotletid enne rohtude andmist. Need pistis sekundiga pintslisse ja hiljem oma tabletid koos maitsva konserviga sülitas välja. Väga osav selles. Hommeõhtused rohud anname kotleti sisse peidetult.»

Teisipäevase seisuga on Vunts saanud seitse kodupakkumist. Uue kodu välja valimisega Valner aga veel ei kiirusta, et välja selekteerida need, kes teeksid olulise otsuse vaid emotsioonide ajel. «See kodu valimine on üks paganama raske ülesanne – kõik ju pealtnäha väga toredad inimesed, aga võta sa kinni, millist elukesest nad loomale ka aastate möödudes pakkuda suudavad-tahavad? Küll ma ka sellega kuidagi hakkama saan, sest senini pole väga ämbrisse astunud,» lubas Valner.