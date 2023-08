PÄEVAKÄPAD ⟩ Kurikuulsast siiamikolooniast päästetud kassid ootavad ikka veel uut kodu

Sel põhjusel ka kodupakkumistega just tormi neile ei joostud. Mõned kuud on aga nüüd möödunud ja tegelikult on nad kõik äärmiselt vahvad ja armsad mõmmikud, kellel on palju potentsiaali, lubavad Cats Help MTÜ vabatahtlikud.

Max on iseseisev kass, kes naudib paisid ainult siis, kui saab puhata oma isiklikus VIP puuris/pesas. See tähendab, et teised kassid on tema kodus keelatud. Tema on oma kodu kuningas ja ometi ei saa ühes kohas kahte olla!

Neoon, nagu pea iga teine kass, armastab mängida. Praegu on ta lemmikmänguasi tikutops. Lemmikmaiustus aga misiganes liha, mida sa endale õhtusöögiks valmistad. Ta on väike ja arglik, kuid öökatte all muutub ta tõeliseks kiskjaks. Neoon armastab teisi kasse, teda on harva näha üksi magamas, nii et talle oleks kindlasti sõpra kõrvale vaja.

Lux armastab mängida ja päikesekiiri püüda. See siiamipoiss on veel arglik, kuid sulepulgast ei keeldu ta kunagi, samuti meeldib talle piiluda eemalt, millega sa toimetad. Teiste kiisudega soovib ta väga läbi saada, kuid pealetükkivatele kiisudele ütleb ta kindla sõnaga ära.

Kõik kolm kassi on saanud vajalikud protseduurid, asuvad hoiukodus Tartus (transport kuhu iganes Eesti otsa ei ole probleem).

Kui sooviksid ühele neist kodu pakkuda, siis täida kodupakkuja ankeet.