Pisarateni liigutav: 11 aastat varjupaigas elanud koer leidis endale viimaks kodu

Sotsiaalmeedias levivat postitust sattus nägema parameedikuna töötav Ellie Mitchell, kellele jäi koer kohe silma ja veelgi enam - tema lugu puudutas ka südant. Nii otsustaski Mitchell 11 aastat kodu oodanud koera adopteerida. «Mul oli nii kahju, et ta on terve elu pidanud ilma perekonnata elama,» ütles Mitchell The Washington Postile, et tahtis koerale pakkuda armastavat kodu.