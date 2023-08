Loomakaitsjad otsivad hoiukodu «õuduste majast» päästetud dogidele

Majast päästeti kolm dogi: 3-aastased emased koerad Iida ja Aada ning 4-aastane isane koer Alfred. Kuna koerad on lõikamata ning Aadal jooksuaeg, siis kahtlustatakse, et emane koer on ka tiine. «Oli selge, et neid pole kuidagi sotsialiseeritud. Koerad olid väga arad ning nende kinnipüüdmine kunst omaette,» ütlesid loomakaitsjad.