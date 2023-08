PÄEVAKÄPP ⟩ Kohtla-Järvel 3 kuulitabamust saanud kass vajab hoiukodu

Kassipoiss saabus MTÜ Kasside Turvakoju Kohtla-Järvelt Ahtmest. Arstlikul läbivaatusel selgus ehmatav tõsiasi, et teda on mitu korda õhupüssist tulistatud. »Üks kuul selgroo all, teine tagumises käpas ja kolmas munandis… Lihtsalt mõistus saab otsa. Kuidas saavad sellised asjad siiani juhtuda?» on kassipäästjad nõutud.