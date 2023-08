KURB REKORD ⟩ Varjupaigas ootab kodu üle 200 kassipoja

Palju räägitakse kassipojahooajast kevade hakul, kuid tegelikkuses on kasside arvukus varjupaikades väga suureks probleemiks varakevadest hilissügiseni välja. Näiteks Varjupaikade MTÜ hoole all on hetkel üle 600 kassi ja neist üle 200 on kassipojad.

Varjupaikade MTÜ sõnul on koduootavaid kasse rohkem, kui kodupakkujaid. «On selge, et kasside arvukus Eestis on liiga kõrge ja seetõttu tuleks nende paljunemist piirata. Kassiomanike otsene panus oleks, et steriliseerimata ja kastreerimata kasse omapead jalutama ei lastaks,» selgitas Varjupaikade MTÜ kommunikatsioonijuht Anni Anete Mõisamaa

Siiski on loomapidamiskultuuris märgata teatavat arengut. «Varjupaika sattuvatest loomadest on kõige enam steriliseeritud-kastreeritud ja kiibistatud just Tallinna kassid. Tänu sellele ei leidu Tallinnas enam nii palju kassikolooniaid kui näiteks mõne aasta eest ja kogemata hulkuma saanud loomad on võimalik omanikuga kiiresti taas kokku viia. Maapiirkondades on probleem aga paraku endiselt väga suur,» lisas Mõisamaa.