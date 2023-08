VIDEO ⟩ Uljas nugis ei teinud enda päästmist sugugi lihtsaks

Keskkonnaametile laekus teade abitu nugise kohta, kes oli kapronist linnuvõrku kinni jäänud ning vajas päästmist. Kui esialgu arvati, et loom õnnestub hõlpsasti päästa, siis koha peal selgus, et nii lihtsalt see toiming sugugi ei kulge, sest loom otsustas enda kaitseks kõik oma teravad küüned ja hambad mängu panna. Lisaks kriiskas ta kogu päästeoperatsiooni vältel kõrvu lukustavalt (seda on kuulda ka videost).

«Ühe pisikise kivinugise lahutamine tema ümber tihedalt mähkunud võrguhunnikust on väga ajamahukas, sest samal ajal tuleb päästetava eest kaitsta ka iseennast. Kogu aktsiooni vältel sai selgemast selgeks, et see väike kärplane omab lisaks teravale häälematerjalile ka plastilist liikumist ja imeteravaid küüniseid ning hambaid, mida ta ka meisterlikult kasutada oskab,» kirjutas keskkonnaamet sotsiaalmeedias.

Lõpuks üllatas loomake aga päästjaid sellega, et ei pannudki kohe tuhatnelja ajama, vaid tuli justkui tänutäheks veel kummardama.

Vaata videot:

Hättasattunud loomast anna teada riigiinfo telefonile 𝟏𝟐𝟒𝟕.