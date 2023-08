VÕIMAS! ⟩ 3 aastat Pesaleidjas kodu oodanud Maša leidis lõpuks oma inimese

Pixie pesakonna 9-nädalane kiisupoeg Sissy oli esimene kojumineja. Pesakond sündis hoiukodus ja on harjunud lastega. Päriskodus ootasid teda ka ees lapsed ning 5aastane steriliseeritud kass. Vaikselt harjub uue koduga, juba esimesed ampsud on söönud.

Chupacabra läks koju Rakverre, ta oli Pesaleidja juures ca 5 kuud. Juba siis, kui uus omanik teda vaatamas käis, käitus Chupa väga eeskujulikult ja külalislahkelt, seega pole imestada, et ta uue kodutee leidis.

Nurrupall ja imearmas paikiisu Maša (pilt artikli päises) ootas oma kodu Pesaleidjas 3 pikka aastat. Nüüdseks on see mure aga lahendatud, sest enne kui ilmad hakkavad jälle külmemaks kiskuma, otsustas Maša kõik oma trumbid mängu panna ja tulevase perekonna ära võluda. Kodus ootab teda ka teine vurruline seltsiline.

Järjekordne paikiisu Antu on leidnud oma inimesed ja mis veel parem -oma kodu! Antu kolis Pesaleidjasse Viljandist, veetis nendega peaaegu terve suve. Häälekas noormees, kes lausa nõudis konservi. Uues kodus on armas punane Antu ainuke kiisu ja saab kogu tähelepanu omale. Uus perenaine võttis kaks nädalat puhkust, et kiisu ei peaks uues kodus üksi olema.