PÄEVAKÄPP ⟩ Kaks vahvat kassipoega, Butter ja Pudding otsivad kodu

Butter (poiss, lühema karvaga) on väga energiline, sööb isukalt ja armastab mängida suuremate kiisudega. Ehtne poiss nagu poiss ikka. Pisut kohmakas ning suudab pidevalt ennast hooletuse tõttu kusagile järjekordselt ära lüüa. Tal ei ole aega pikalt süles olla, maailm vajab ju avastamist, kuid jumaldab paisid. Tema kaebused süles olemise ajal on valjud, kui sa teda just sülle ei kraba, eesmärgiga teda kuskile kõrgemale ringi uudistama aidata.

Pudding (tüdruk, pikema karvaga) on väga särtsakas neiu. Algselt hoiukodusse saabudes oli ta üsna šokis võõrast kohast, aga nüüd õnneks on neiu leebunud ja ta on imearmas. Ta armastab kallistusi ja teiste kiisude pesu rituaalide eest hoolitsemist. Ta tuleb kenasti Sinuga õhtuti koos voodisse magama. Nurrumootor töötab - kontrollitud! Isu on neiul hea. Võrreldes Butteri-poisiga teab Pudding kenasti kuidas ohutult mööda elamist ringi liigelda ja kassile kohaselt nelja käpa peale maanduda.