EHMATAV LEID ⟩ Naine avastas oma kodust võõra koera pea

Naine nimega Kyndal jagas sotsiaalmeedias ootamatut klippi, milles ta näitas, kuidas ta avastas ühel varahommikul oma vannitoast rõõmsa koera pea. Ta selgitas, et tal on koos abikaasaga käsil vannitoa remont ning seetõttu on vannitoa põranda sees mitmed augud torude ja juhtmete jaoks.

Põranda all on aga madal tühi ruum, mille kaudu koer ilmselt tuppa pääses. Seletamatul põhjusel lükkas maja alla sattunud koer oma pea läbi vannitoas oleva augu ning nii jõudis ta vaid ühe kehaosaga inimestele külla.

Naljakast olukorrast video postitanud naine sõnas, et esmalt oli juhtum tema jaoks väga ehmatav, sest ta ei teadnud, kas koeraga on kõik korras. Siiski selgus üsna ruttu, et loom oli väga lõbusas meeleolus ning tahtis kodus oleva naisega kiiresti tutvust teha.

Seejärel leidis aset suurejooneline päästeoperatsioon, sest Kyndal üritas koera pead läbi augu välja lükata. Õnneks oli auk piisavalt suur, et koeral oli mõnusasti ruumi ning ta ei hakanud lämbuma. Koer sai lõpuks ka august välja ning naise abikaasa ronis maja all olevasse kitsasse ruumi, et kutsu maja alt ära tuua.

Päästetud koer oli oma uutele sõpradele väga tänulik ning Kyndal hakkas ruttu tema omanikku otsima. Sotsiaalmeediasse postitatud kuulutuse peale leiti looma omanik üsna ruttu. Selgus, et koera nimi on Lulu ja tema lemmiktoit on juust.