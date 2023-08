Netirahvas vaimustuses: kas tema ongi maailma kõige ilusamate silmadega kass?

Videost on näha, kuidas smaragdroheliste silmadega hiirekuningas enesekindlalt kaamerasse jõllitab ning vaatajad on sellest lummatud. «Ma tahan, et see kass minu juurde koliks,» kirjutatakse kommentaariumis.

Kassipoegadel on alati sinised silmad, kuid täiskasvanud kassi silmade värvus kujuneb välja umbes kuue-seitsme nädalaselt. Kaheteistkümne nädala vanuseks on kassi lõplik silmavärvus täielikult välja kujunenud, kirjutab pvhsociety.ca.

Kõige levinum silmavärv kasside seas on kollane, sellele järgnevad pähkelpruunid silmad. Rohelised silmad on populaarsuselt kolmandal kohal. Huvitaval kombel on roheline silmavärv levinud mõnede konkreetsete kassitõugude seas, kuid muidu ei ole see eriti tavaline. Näited roheliste silmadega kassitõugudest on Havanna pruun kass, Norra metsakass ja Abessiinia kass.