Hank terroriseeris kohaliku kogukonna liikmeid rohkem kui aasta aega. Tegevus jagus tal küllaga: muu seas rebis ta eest nii majade kui ka garaažide uksi, tuhnis prügikastides, ronis treppidest üles ja kriimustas autosid. Karu tegevuse tõttu laekus politseile sadu kõnesid, kirjutas New York Times.

Õnneks on tegu piirkonnaga, kus on palju suvilaid, ning inimesi Hank ei rünnanud. Siiski valmistas ta kohalikele ametnikele palju peavalu. Kuna Hank sõi toitu tõenäoliselt prügikastidest, on ta keskmise karuga võrreldes mitu korda suuremat kasvu ning seetõttu ka väga kergesti äratuntav. Juba möödunud aastal oli karu kuulutatud tagaotsitavaks.