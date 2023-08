PÄEVAKÄPP ⟩ Lähedust armastav Hoshi ootab päris oma kodu juba ligi 2 aastat

Hoshi väga ootab sind endale Pesaleidjasse külla. Kui külla tuled, siis otsi musta kassipoissi, kel on suured teravatipulised kõrvad, valge manisk, valged vurrud ja valged varbad. Ilmselt on Hoshi juba selle aja peale end sinu kõrvale kutsa moodi sisse seadnud ja ootab pai.

Hoshi saabus Pesaleidjasse 2021. aasta juunis Cats Help MTÜst. Aitame Hoshi koju enne, kui tal täitub Pesaleidjas 2 aastat. Kummaline, et Hoshi-poiss ei ole varem kellelegi silma jäänud. Sest tal on armsa paikiisu kombed ja kohver ammu pakitud, et seada sammud oma kodu poole.