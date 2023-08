VIDEO ⟩ Kuula, mis häält teevad 488 kuldset retriiverit

Kuldsete retriiverite armastajad soovivad avaldada austust Sir Dudley Marjoribanksile, hilisemale lord Tweedmouthile, kes elas tollases Guisachani majas. Arvatakse, et just Sir Dudley oli mees, kes kuldsed retriiverid 1868. aastal välja aretas, kirjutab The New York Times.