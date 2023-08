Imearmas Penelope šokeeris Pesaleidja vabatahtlikke: tal oli pool nägu paistes!

Penelope on pisikest kasvu kirju kasukaga kiisutüdruk, kelle näo teevad iseloomulikuks kolm ereoranži laigukest. Iseloomult on ta veel pisut arglik ja peidab end tavaliselt kratsipuu alla, ent kui temaga natuke aega veeta ja sulepulgaga meelitada, ei suuda ka Penelope vastu panna ja hakkab tagasihoidlikult mängima.

Hiljuti avastasid Pesaleidja vabatahtlikud ehmatusega, et Penelopel on pool nägu paistes ning toimetasid ta kiiresti kliinikusse stomatoloogi vastuvõtule, kes kassi nähes otsustas isegi mõned visiidid edasi lükata ja pikema tööpäeva teha, sest Penelope vajas kiiresti abi.

Penelope jõudiski korrektselt suuoperatsioonile ning talle teostati suuröntgenid, eemaldati kolm hammast, ühe-, kahe- ja kolme juurega. Põletik oli löönud igemesse nii hullusti, et lõi näopoole paiste ja see on juba selge märk, et Penelope ei tundnud end hästi ja situatsioon vajas kiiret sekkumist.