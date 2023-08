KAS SAAD AIDATA? ⟩ Umbes 15aastase Sultani tervis hakkas alt vedama, kuid ta võitleb vapralt

Kuigi Sultani sünniaasta pole täpselt teada, peetakse selleks umbes 2008. aastat, mis tähendab, et tegu on juba üsna eaka kassihärraga. Sultan on Pesaleidja Tartu hoiukodus elanud juba üheksa aastat, kuid viimasel ajal on tervis alt vedama hakanud.