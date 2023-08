PÄEVAKÄPAD ⟩ .Kodu otsivad 3-kuused kassipojad Maasikas ja Vaarikas

Maasikas on särtsakas kassipreili, kellele kangesti meeldib puhtus: iga päev, kui hoiukodu perenaine harjaga põrandat pühib, on Maasikas kogu nõu ja jõuga kohe abis. Hiljem saab ta muidugi tubli töö eest alati preemiaks maiust ja palju paisid.

Vaarikas on veidi tagasihoidlikum neiu, kellele kangesti meeldib suletuti ja õe Maasikaga mängida. Iseloomult on Vaarikas väga uudishimulik ning ei ole võõras ka paile. Maasikale meeldib häälekalt iga õhtu meelde tuletada, et nüüd ja kohe on konserviaeg, Vaarikaski käib häälekalt konservilaulus abis.