TASUB TEADA ⟩ Miks koer tegelikult halvasti käitub ja kuidas sellest lahti saada?

Ajalooliselt on koerte õpetamisel kasutatud peamiselt sundi ja karistust, kuid teadmiste kasv on kaasa toonud suhtumise ja arusaamade muutuse ning järjest enam on hakatud lemmikuid õpetama positiivsete meetoditega. «Meie loomakaitseseadus ütleb, et looma suhtes lubamatu tegu on muuhulgas ka talle vigastusi või valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi põhjustav tegu. Millest tegelikult võib eeldada, et koera treenimine negatiivsete meetoditega - füüsiline karistamine, poovate-, oga ja elektririhmade kasutamine treeningul peaks olema keelatud. Paratamatult on seesugused meetodid ajast ja arust,» kommenteeris ELS-i juhatuse liige Geit Karurahu.

Uuringud on näidanud, et koerte heaolu sõltub meetoditest, mida nende õpetamisel kasutatakse. Samuti, et kuulekuse treenimisel töötab kõige paremini positiivne meetod, mis lisaks aitab tugevdada looma ja inimese vahelist suhet. Sama uuring tõi välja ka seose loomade probleemse käitumise ja negatiivsete treenimise meetodite vahel ehk karistuse ja sunni kasutame soodustas koera halba või valet käitumist. Näiteks, uuritavad, kes kasutasid oma koera treenimisel ainult karistust või karistuse ja kiituse kombinatsioonid, teatasid rohkem koera käitumisprobleemidest kui need, kes kasutasid üksnes kiitust. Võib juhtuda, et looma karistamine suurendab probleemset käitumist või tekitab koeras ärevust või konflikti seisundit, mis hiljem väljendub probleemse käitumisena.