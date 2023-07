VIDEO ⟩ Itaalia tänavatel kõndis eksinud elevant. See, kuhu ta läks, pakkus elanikele palju nalja

Siiski pakkus jooksus olnud elevant kohalikele elanikele parajalt meelelahutust. Meediale saadetud videost on näha, et elevant liikus vaid mõne meetri kaugusel Eurospini supermarketist ning kohaliku meedia teatel jõudis ta sinna ka kohale, kirjutab väljaanne Mirror.

Et elevant suuna just poe poole võttis, pole sugugi üllatav, sest elevantidel on väga terav ninaga ning nad tunnevad vee lõhna isegi peaaegu 20 kilomeetri kauguselt. Ilmselt meelitasid poe poole aga toidulõhnad.