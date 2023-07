VAHVA VIDEO ⟩ Õnnetuses esikäpad kaotanud koer kõnnib nagu inimene

Kui Dexter oli kutsikas, põgenes ta koduhoovist, jooksis keset autoteed ja sai autolt löögi. Koer kaotas ühe esijala ning ka teine jalg sai tugevalt kannatada. Arvati, et tal on vaja liikumiseks edaspidi ratastooli, mida ta ka mõnda aega kasutas. See muutus alles päeval, kui omanik avastas, et Dexter oli ilma ratastoolita verandale ja tagasi jalutanud.

Nähes, et loom suudab liikuda edukalt ka kõrvalise abita, võttis omanik koerakese sülle ja viis ta trepi ette, et näha, kas koer suudab ratastooli abita ka ise teisele korrusele kõndida. Ja Dexter suutis! Omaniku sõnul käib ta Dexteriga regulaarselt loomaarsti juures kontrollis, et veenduda tema liigeste ja puusade tervises. Loomaarst on igati päri sellega, et kahel jalal kõndimine on Dexteri jaoks parim viis iseseisvalt liikuda.