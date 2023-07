VIDEO ⟩ Alligaator püüdis ronida rahvast täis paati, kuid ühe mehe reaktsiooniks ta ei olnud valmis

Kuigi alligaatorid on ohtlikud, ei ole nad tavaliselt nii julged, et inimeste kallale minna, eriti veel paati ronida, aga nagu näha, siis leidub ka erandeid. Paljud usuvad, et kuna ekskursioonijuhid toidavad alligaatoreid hea ja paremaga, et tuuri külastajatele meelelahutuslikke elamusi pakkuda, tunnevad alligaatorid inimeste läheduses üha julgemalt ning on altimad ka ründama, kirjutab wanderwisdom.com.