Kassid magavad keskmiselt 12-16 tundi päevas. See võib inimese jaoks tunduda palju, kuid kasside jaoks on see äärmiselt vajalik. Kuna jahi pidamine on energiat nõudev tegevus, vajavad kassid niivõrd suures koguses und selleks, et nad suudaksid olla valvsad ja keskendunud.