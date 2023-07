Hirmutav video Prantsusmaalt: hiiglaslik hai sööstis otsejoones kalda poole

Perpignani äärelinnas filmitud kaadritest on näha, kuidas inimesed on vaatepildist hämmingus. Isegi kohalikud vetelpäästjad, kes andsid ohtlikku veelooma nähes kohe käsu punane lipp üles seada ning evakueerisid ranna, ütlesid meediale, et pole varem ahemeres haid näinud.