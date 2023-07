PÄEVAKÄPP ⟩ Maapoiss Vallo otsib pehmet pesa

Vallo on sündinud 2018. aasta keskpaigas ning on oma kasvult küllaltki suur ja tugev. Küll pole aga tegu paikiisuga ning maapoisi usalduse võitmiseks tuleb anda Vallole kõvasti aega ja kannatust. Sellegipoolest soovib Vallo leida oma kodu, oma pehme pesa ja paha ei teeks ka isiklik konservikauss.

Vallo on suuuure isuga poiss, kes ei karda lisakilode tekkimist ega pelga ära ühtegi maiust, mis nina alla pannakse. Vallole maitsevad pea kõik konservid ning nina ei hakka see kassipoiss küll krimpsutama. Söök on söök - eelistatult siiski kvaliteetne!