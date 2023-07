VETERINAARID HOIATAVAD ⟩ Need tegevused muudavad teie koera kurjaks

Õhu puhumine näkku võib koeri ehmatada ja ajada segadusse. Teilegi ei meeldiks, kui näiteks sõber hakkab heast peast teile tuult näkku puhuma. Teie aga saate aru, et sõber lihtsalt lollitab, kuid koer võib olukorda valesti tõlgendada ning teid rünnata.

Jällegi ajab selline käitumine närvi nii inimesi kui koeri, kuna uni on elus organismile väga oluline. Kui koer magab, püüdke teda mitte puudutada või näiteks valjuhäälseid lapsi looma lähedale lasta. Kui teid häirib asjaolu, et miks peab koera und austama samamoodi nagu inimese oma, siis teadke, et uriseva koeraga ei taha keegi silmitsi seista.