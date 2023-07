Riik hakkab lendoravaid rohkem kaitsma: see on haruldane liik, Euroopas leidub neid vaid Eestis ja Soomes

Keskkonnaameti liigikaitse büroo juhataja Marju Erit kinnitas, et mitmetel juhtudel leiti maaomanikega ühine keel. «Näiteks sihtkaitsevööndite asemele sai osaliselt määratleda leebema kaitsekorraga piiranguvööndi, et maaomanikul oleks võimalik jätkuvalt küttepuid varuda,» rääkis ta. «Mõnel juhul vähendasime püsielupaiga ulatust piiranguvööndi arvel, arvates kavandatavast püsielupaigast välja vähemolulised servad.»

Uute püsielupaikade määramisel arvestati piirangute seadmisel esmajärjekorras riigimaaga. Eramaa on määratud range kaitsega sihtkaitsevööndisse, kui seal paiknevad lendorava pesapuud või see jääb lendorava pesapuu gruppide, näiteks emaslooma kahe lähestikku paikneva pesitsusterritooriumi vahele. Eramaa on piiranguvööndisse haaratud juhul, kui see on vältimatult vajalik ühenduskoridoride kaitseks või kui lendorava pesapuud jäävad sihtkaitsevööndi piirile.