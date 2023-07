OHTLIK AVASTUS ⟩ Austraaliast leiti uus mürgise mao liik

Just need pisikesed, kuid olulised erinevused välimuses ning geneetiliste tõendid viisid uurimisrühma järelduseni, et see on täiesti uus liik.

Kõige olulisem küsimus on aga see, kas tegu on ohtliku ja tapva mürkmaoga. Dr Nankivell selgitab rahustuseks, et vaatamata sellele, et kõrbe-piitsmadu on mürgine, on ta inimesele vaid kergelt ohtlik. Ta lisas, et kuigi tema hammustus on valus, ei põhjusta see inimestele tõsist kahju. Mehe sõnul on piitsmadude hammustused äärmiselt haruldased, kuna nad on väga häbelikud ja kipuvad esimeste ohumärkide korral põgenema.