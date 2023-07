PÄEVAKÄPP ⟩ Imeliselt vapper Hero elab kodu oodates juba üle 3 kuu puuris

Hero on kassihärra, kes oli tänavatel elades oma koloonia boss, aga õnnetuseks tõi see ametikoht talle kaasa ka FIV+ diagnoosi. Kohalike sõnul ta teisi isaseid kasse oma territooriumil ei sallinud, nii ei julge ka kassikaitsjad teda lahtiste kasside tuppa kaklema lasta.

Poiss on imearmas paikassike, kes istub puuris lihtsalt seetõttu, et talle ei meeldi teised kassid. Võimalik, et mõne leebe emase kassiga võiks ta isegi (hoiu)kodus läbi saada, kuid kassitoas on kiisusid, iseloome ja sebimist liiga palju ning see kõik ajab Poisi vahel agressiivseks isegi inimeste suhtes.