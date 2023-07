Mupo tänab linnakodanikke, kes Kadrioru partide pärast muretsesid: nad saavad hakkama

Täna sai Tallinna abitelefon mitu teadet, et pardipojad koos emaga on Kadrioru parempoolses kanalis lõksus. «Saatsime patrulli kohale, et vajadusel pardiperet aidata.»

«Munitsipaalpolitsei patrull fikseeris olukorra, tegi kohapeal pildid ja leidis, et pardipere saab edasi ujuda ega vaja inimkäelist sekkumist,» ütles kõne vastu võtnud korrapidaja Tiina Boroško. «Täname pardipere toimetamistele kaasa elavaid ja nende käekäigu pärast muret tundnud linnakodanikke. Hetkel saame rahustavalt öelda, et pardipere saab omal käel hakkama ja muret tunda pole vaja. Tore, et on nii palju hoolivaid inimesi!»