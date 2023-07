PÄEVAKÄPP ⟩ Mitte ühtegi soovijat: armas Lilith ootab Pesaleidjas kodu üle 5 aasta

Kuna päris oma kodu pole kiisul tõenäoliselt kunagi olnud, suhtub ta inimestesse ettevaatusega. Oma vabatahtlik ja Pesaleidja toredad töötajad on tal küll olemas, aga sadade teiste kiisudega tuba jagades ei saa Lilith kahjuks nii palju tähelepanu kui vaja, et oma hirmudest võitu saada.

Kui talle läheneda, vaatab ta oma teraste silmadega tähelepanelikult, mida inimene teeb. Kui tema mugavustsooni piir ületada, vudib Lilith väikeste jalakeste sahinal eemale. Pesaleidjad teavad, et kuigi igast kassist ei pruugi saada sülelooma, siis eranditult kõik naudivad pai. Selleks on vaja ainult tema usaldus võita ning kõige lihtsam on seda saavutada ikka oma kodus.

Kurb on tõsiasi, et Lilith kipub oma tagasihoidlikkuse ja klassikalise mustvalge karvaga kassitoas märkamatuks jääma, mistõttu pole ta juba mitme aasta jooksul saanud mitte ainsatki kodupakkumist. Ilmselt ootab ta üht eriti hea südamega inimest, kes mõistab, et kiisu vajab aega ning on valmis teadlikult panustama, et argliku kassi südant võita.

Kui usud, et võiksid täita armsa Lilithi soovi, et kiisukene ei peaks veel järgmist aastat kassitoas veetma, siis loe läbi Pesaleidja tingimused ja täida loomasoovija küsimustik.