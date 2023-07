Alika Milova kutsub kassidele appi: «Saate nende aja siin paremaks teha»

Kuigi Alikal on endal praegu koer, kuulub tema süda kõikidele looma- ja linnuriigi esindajatele kanadest kassideni. Alles nädalapäevade eest käis Alika koos loomakaitseorganisatsiooniga puurikanu päästmas. Hiljuti seadis Alika sammud Pealeidja kassituppa ning veetis seal aega ligi kahe tunni jagu.

Kuna Alika oli Pesaleidja juures esimest korda, tunnistas ta, et ei teadnud, et osad kiisud ei ole kohe valmis koju minema ja vajavad veidi rohkem aega, et inimeste hoolivusega harjuda.