EI PRUUGIGI OLLA LÕVI ⟩ Berliinis linna peale uitama läinud lõvi võib osutuda hoopis teiseks loomaks

Varem on politsei BBC-le öelnud, et nad usuvad, et Kleinmachnowist Internetti postitatud video on tõene ning tegemist pole naljaga. Nad lisasid, et kaks politseinikku olid neljapäeva öösel umbes 20 meetri kaugusel näinud looma ja neile tundus, et tegemist on «väga suure kassiga».