Ekspert paljastas, miks me kunagi tuvipoegi ei näe

Tuvipoegi meie linnapildis ei näe. Aga miks see nii on?

New York City Audubon Society looduskaitsebioloogil Debra Krienskyl on vastus ja see on tegelikult üsna lihtne ning loogiline.

IFLScience'iga rääkides selgitas Kriensky: «Pesast lahkudes on nad juba üsna suured ja meenutavad rohkem täiskasvanud linde, kui tibusid. Tuvipojad on valmis pesast välja lendama umbes 25–32 päeva vanusena, mis tähendab, et seal on päris väike ajaaken, kus saab üht poega näha enne, kui ta muutub täiskasvanud tuvist eristamatuks.» Tuvid tulevad ilmale sulgedeta ja kasvatavad sulestiku endale alles pesas.

Äsjakoorunud tuvi Foto: Shutterstock

Ehk siis tuvid on pesas seni, kuni lendamine selge ja ilma pessa vaatamata polegi neid võimalik kohata. Kui näed maas tuvipoega, on see vaene väikseke ilmselt pesast alla kukkunud ja vajab tagasi linnupere juurde jõudmiseks abi.