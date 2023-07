TRAAGILINE ⟩ Ametnikud kinnitasid ninasarvik Kigoma surma põhjuse

Ametnik lisas, et küsitleti ka loomaaia töötajaid ning nende ütlused ja kontrolli tulemus näitasid, et ninasarviku aedik vastas nõuetele. Varem olevat ka kindlaks tehtud, et ruum ei ohusta looma. «Siiski käitus ninasarvik ootamatult, hüpates aediku talade vahele, mistõttu loom suri,» ütles Kaup ja lisas, et kuigi õnnetuse vältimiseks olid vajalikud meetmed kasutusele võetud, ei osatud ette näha, et ninasarvik võib pooleteise meetri kõrguste postide vahele kinni jääda.