OLULINE ⟩ Linnugripp avaldub teie lemmikloomal just selliselt

Linnugripp on väga nakkav, ägedalt kulgev lindude viirushaigus, mis võib nakatada linde, inimesi ja lemmikloomi. Kuna lemmikloomad veedavad suvisel perioodil väga palju aega õues, on suurem oht puutuda kokku mõne haige organismiga. Seepärast oleks vajalik teada, millised on peamised linnugripi sümptomid.

Palavik

Palavik on peamine linnugripi sümptom nii inimestel kui loomadel. Organism annab palaviku abil märku, et kõik ei ole korras ja keha võitleb põletikuga. Kuidas aga ära tunda loom, kes on palavikus? Koera ega kassi ei ole mõtet sarnaselt inimesele lauba pealt katsuda. Loom annab palavikust märku teisiti. Üldiselt kaotavad nad söögiisu, tekib turtsumine, aevastamine ja köha. Tekkida võib ka silmade sidekoe punetus. Kui teie lemmikloomal esinevad sellised haigusnähud, on rangelt soovituslik pöörduda koheselt loomaarsti poole.

Hingamisraskused ja söögiisu puudumine

Linnugripile omane sümptom on raskendatud hingamine, mis naljalt märkamata ei jää. Kui hingamisraskused ja söögiisu kadu käivad käsikäes, tuleks samuti pöörduda kiiremas korras loomaarsti poole ja kodu põhjalikumalt desinfitseerida.

Neuroloogilised nähud