Kurepesa lõhkunud ning kolm tibu tapnud mees sai 15 tuhat eurot trahvi

Saaga sai alguse eelmise aasta juulis, mil alkoholijoobes mees läks tema korstna otsas pesitsenud valge-toonekurgede pese hävitama. Ta lükkas kurepesa kepi abil korstna otsast alla, tappes sellega kolm kuretibu. Lõpetuseks pani mees pesale tule otsa. Kuretapja on oma süüd tunnistanud.

Kohus otsustas, et süüdistatav tekitas varalist kahju nii Läti Vabariigile kui loodusele endale. Valge-toonekured on Lätis looduskaitse all ning lõunanaabrite populatsioon moodustab 4 protsenti kogu maailma valge-toonekurgede populatsioonist. Hinnanguliselt pesitseb Lätis igal aastal 10 tuhat valge-toonekurge.