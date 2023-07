DELFIINIRÜNNAK ⟩ Jaapanis on seletamatul põhjusel tõusnud delfiinirünnakute arv

Juhtum on tekitanud Internetis arutelu selle üle, mis näiliselt provotseerimata rünnakuid põhjustas. Kohaliku politsei teatel on Fukui ranniku lähedal aset leidnud vähemalt kuus intsidenti.

Mõned teadlased on väitnud, et delfiinid lähevad stressi inimestega koos ujudes. Teised lisavad, et nende loomulik käitumine muutub, kui inimesed ujuvad nende vahetusläheduses, kuid hiljutiste rünnakute põhjus jääb saladuseks.