USKUMATU ⟩ Levinud toidud, mis võivad lemmiklooma tervise jäädavalt ära rikkuda

Kindlasti on paljud kuulnud, et näiteks koerale ei tohi anda šokolaadi, kuid ei teata, et selline käitumine võib loomale väga laastavalt mõjuda. Šokolaad ja kohveiin sisaldavad aineid, mida nimetatakse metüülksantiinideks. Metüülksantiinid võivad aga põhjustada oksendamist, kõhulahtisust, hingeldamist, krampe, värinaid, liigset janu ning isegi surma. Pange tähele, et tumedam šokolaad on ohtlikum kui piimašokolaad. Piimašokolaadis on madalam metüülksantiinide sisaldus.